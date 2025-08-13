Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica reiniciaram, na manhã desta quarta-feira (13), os trabalhos de busca pelos fragmentos dos corpos das vítimas da explosão na fábrica Enaex, em Quatro Barras, na região Metropolitana de Curitiba (RMC). A operação foi interrompida na noite de terça-feira (12), devido à falta de visibilidade no local do acidente.
Segundo a capitã Lusiana, as buscas foram paralisadas às 18h da última terça-feira (12). A ação foi iniciada com a proteção da PM, que neutralizou as áreas onde poderia haver explosivos. Após a neutralização, as equipes de resgate iniciaram as buscas pelas vítimas.
No local, foram encontrados diversos fragmentos que serão analisados pela Polícia Científica. Ao todo, nove colaboradores morreram.
Operação foi interrompida pela visibilidade e falta de segurança na fábrica Enaex
As buscas foram retomadas apenas às 7h devido ao risco de as equipes de segurança manipularem algum material explosivo na região e à falta de visibilidade durante a noite, segundo a capitã. As operações são realizadas em conjunto com a Polícia Militar, a Polícia Científica, responsável pelas análises, e a Polícia Civil.
“Nesse final de tarde, a visualização fica mais prejudicada e, além disso, acabamos tendo um pouco mais de risco, inclusive de pisar ou mexer em algum material explosivo que possa ainda existir na região”, explicou a capitã Luisiana.
As buscas também contam com a presença do esquadrão de bomba, que colaborará a dar prosseguimento aos trabalhos iniciados na terça-feira após a explosão na fábrica Enaex.
Novo plano de buscas por vestígios é iniciado nesta quarta-feira
Antes de retomarem a buscas, foi produzido um briefing de segurança passando informações dos riscos para as equipes que estão entrando nesta quarta-feira, para saberem como prosseguir caso encontrem algum explosivo.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Paraná, um novo plano de ação foi realizado para o segundo dia de buscas.
“Foi feito então um novo plano de ação e esse plano de ação a gente ampliou a área de atuação de ontem. Fizemos uma área bem grande, agora ampliamos essa área de procura de vestígios e, além disso estamos fazendo uma ação próximo da área da explosão movimentando a terra que está próxima ali. Estamos procurando por vestígios das vítimas ou até mesmo de algum material que possa auxiliar a científica”, finalizou a capitã.
Nove mortes na explosão da Enaex
O secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira, confirmou a morte das nove pessoas que estavam desaparecidas após a explosão na empresa Enaex Brasil. A situação ocorreu na fábrica localizada em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba.
A empresa divulgou os nomes das vítimas e lamentou o ocorrido nesta terça-feira (12); veja quem são:
- Camila de Almeida Pinheiro
- Cleberson Arruda Correa
- Eduardo Silveira de Paula
- Francieli Gonçalves de Oliveira
- Jessica Aparecida Alves Pires
- Marcio Nascimento de Andrade
- Pablo Correa dos Santos
- Roberto dos Santos Kuhnen
- Simeão Pires Machado
A Enaex oferece produtos e serviços de explosivos para a indústria brasileira de mineração a céu aberto, subterrânea e construção civil. A unidade já foi alvo de outra explosão, com quatro mortos, no ano de 2004.
Veja nota da empresa sobre a explosão:
“É com enorme pesar que a Enaex Brasil comunica a ocorrência de um acidente aproximadamente às 06h00 desta terça-feira, 12 de agosto de 2025, especificamente em uma das plantas de acessórios de iniciação em suas instalações fabris localizadas no município de Quatro Barras, no Estado do Paraná, Brasil.
Como resultado do fato, lamentamos o falecimento de 09 de nossos colaboradores. Eles são: Camila de Almeida Pinheiro, Cleberson Arruda Correa, Eduardo Silveira de Paula, Francieli Goncalves de Oliveira, Jessica Aparecida Alves Pires, Marcio Nascimento de Andrade, Pablo Correa dos Santos, Roberto dos Santos Kuhnen e Simeão Pires Machado. Expressamos nossas mais sinceras condolências às suas famílias, amigos e colegas de trabalho.
Outras 07 pessoas tiveram ferimentos leves, foram atendidas imediatamente e já estão com seus familiares em suas residências.
As investigações das causas do acidente estão em curso. A Enaex Brasil permanece à disposição das autoridades a fim de contribuir para o esclarecimento do ocorrido.
Agradecemos a compreensão de todos e solicitamos respeito à privacidade das famílias neste momento delicado.
Novos comunicados serão publicados de forma ativa e transparente, conforme confirmações oficiais“.
*Com supervisão de Guilherme Becker