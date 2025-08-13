Operação foi interrompida pela visibilidade e falta de segurança na fábrica Enaex

As buscas foram retomadas apenas às 7h devido ao risco de as equipes de segurança manipularem algum material explosivo na região e à falta de visibilidade durante a noite, segundo a capitã. As operações são realizadas em conjunto com a Polícia Militar, a Polícia Científica, responsável pelas análises, e a Polícia Civil.

“Nesse final de tarde, a visualização fica mais prejudicada e, além disso, acabamos tendo um pouco mais de risco, inclusive de pisar ou mexer em algum material explosivo que possa ainda existir na região”, explicou a capitã Luisiana.

As buscas também contam com a presença do esquadrão de bomba, que colaborará a dar prosseguimento aos trabalhos iniciados na terça-feira após a explosão na fábrica Enaex.

Novo plano de buscas por vestígios é iniciado nesta quarta-feira

Antes de retomarem a buscas, foi produzido um briefing de segurança passando informações dos riscos para as equipes que estão entrando nesta quarta-feira, para saberem como prosseguir caso encontrem algum explosivo.

Fábrica Enaex é responsável pela produção de Busters (Foto: divulgação/ Bombeiros PR)

Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Paraná, um novo plano de ação foi realizado para o segundo dia de buscas.

“Foi feito então um novo plano de ação e esse plano de ação a gente ampliou a área de atuação de ontem. Fizemos uma área bem grande, agora ampliamos essa área de procura de vestígios e, além disso estamos fazendo uma ação próximo da área da explosão movimentando a terra que está próxima ali. Estamos procurando por vestígios das vítimas ou até mesmo de algum material que possa auxiliar a científica”, finalizou a capitã.

Nove mortes na explosão da Enaex

O secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira, confirmou a morte das nove pessoas que estavam desaparecidas após a explosão na empresa Enaex Brasil. A situação ocorreu na fábrica localizada em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba.

A empresa divulgou os nomes das vítimas e lamentou o ocorrido nesta terça-feira (12); veja quem são:

A Enaex oferece produtos e serviços de explosivos para a indústria brasileira de mineração a céu aberto, subterrânea e construção civil. A unidade já foi alvo de outra explosão, com quatro mortos, no ano de 2004.

Veja nota da empresa sobre a explosão: