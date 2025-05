Na última quinta-feira (29), a China proibiu todas as importações de aves e produtos relacionados do Brasil. A decisão foi informada através de um aviso publicado no site da Administração Geral de Alfândegas chinesa.

O banimento segue a identificação de casos de gripe aviária em uma granja comercial brasileira. Depois do surto, China, União Europeia, México, Canadá e África do Sul também decidiram suspender a compra.

A princípio, a suspensão de importação por parte da China deve durar 60 dias. Até o momento, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) não se pronunciou sobre a decisão.

Mesmo com barramento de importação de aves por parte da China, consumo de frangos e ovos segue seguro

De acordo com a Adapar, a Gripe Aviária não é transmitida pelo consumo de carne de frango ou ovos, desde que esses alimentos sejam provenientes de estabelecimentos inspecionados. Ou seja, o consumo continua seguro para a população.