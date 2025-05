A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ficará mais cara em todo Brasil nos próximos meses. Isso porque a Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (29) a obrigação do exame toxicológico para motoristas que desejam a CNH em todas as categorias.

O texto com a obrigatoriedade do exame toxicológico para tirar a CNH segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ainda não há definição de quando a proposta terá validade ou quando será assinado por Lula.

O texto já havia sido aprovado anteriormente pela Câmara dos Deputados, mas como nas votações no Senado Federal o projeto havia sofrido alterações, ele retornou à Casa para ser debatido novamente.

Entre as mudanças propostas pelos senadores estava a exigência do exame toxicológico de condutores das categorias A (motos) e B (carros de passeio) que não atuem profissionalmente no transporte de passageiros ou cargas.

