Dados do Departamento de Economia Rural (Deral), vinculado a Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento, apontam a manutenção da previsão de safra recorde de grãos no Paraná. Os números divulgados nesta quinta-feira (25) apontam que o estado deve colher 46,3 milhões de toneladas no ciclo 2024/2025.

No ciclo passado (2023/2024), foram colhidos 38,48 milhões de toneladas de grãos. O recorde atual é da safra 2022/2023, quando 45,48 milhões de toneladas foram colhidas.

O Deral aponta que o Paraná colheu 21 milhões de toneladas de soja no último ciclo e produziu 20,4 milhões toneladas de milho e 841 mil toneladas de feijão. Ainda foram registrados 136 mil toneladas de arroz e 44,9 mil toneladas de café nesta safra.

Entre os cereais de inverno, cuja colheita será feita no início de 2026, os produtores só colheram 41% da área de trigo, com um rendimento médio de 3.258 quilos por hectare (kg/ha), contra 2.139 na safra anterior. Já nas lavouras de cegada, houve um salto de produtividade de 3.841 kg/ha para 4.333 kg/ha neste ciclo.

O Paraná deve colher 449 mil toneladas de cevada, nos 103 mil hectares cultivados, sendo que apenas 12% das lavouras foram cultivadas.

“As últimas chuvas colaboraram para que essas produtividades pudessem ser alcançadas, ainda que tenham vindo com ventos fortes que acabaram causando acamamento em algumas lavouras”, pontua Hugo Godinho, chefe da Divisão de Conjuntura do Deral.

Nacionalmente, o Paraná deve seguir como o segundo maior produtor de grãos do Brasil, com 13,3% da produção nacional. Apenas o Mato Grosso do Sul, com 32,4%, está a frente dos produtores paranaenses.

Safra de verão 2025/2026 do Paraná também está com boas perspectivas

Somente o Mato Grosso terá uma safra de grãos maior que o Paraná neste ciclo. (Foto: Gilson Abreu/AEN)

O Deral apontou que as chuvas das últimas semanas auxiliaram a medecer o solo e o trabalho de plantio deve se intensificar a partir dos próximos dias.

Até o início desta semana as culturas com melhor evolução de plantio eram o milho (64%), a batata (60%) e o feijão da primeira safra (28%) que são produções mais concentradas no Sul do Estado.

A expectativa inicial é que o Paraná produza 25,7 milhões de toneladas na próxima safra de verão. Somente a soja tem uma produção estimada em 21,9 milhões de toneladas.