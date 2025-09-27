Na noite de sexta-feira, 26 de setembro, por volta das 19h, uma mulher de 39 anos foi vítima de agressões físicas no cruzamento das ruas Santa Catarina e Paraíba, na Vila São Pedro, em Jacarezinho (PR).

Informações iniciais indicam que a agressão teria sido cometida por outras mulheres. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, mas as suspeitas já haviam se evadido antes da chegada da equipe.

A vítima, identificada pelas iniciais A.T.D.S., recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros, com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e foi encaminhada ao pronto-socorro municipal com ferimentos classificados como moderados.

A Polícia Civil deverá instaurar inquérito para apurar as circunstâncias do fato e identificar as autoras da agressão.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DPHDfW3jBmD/?igsh=dW9iN283bjRkcmlr