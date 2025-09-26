Na tarde de quinta-feira (25), uma operação conjunta da Polícia Militar do Paraná (PMPR), com apoio aéreo do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) – Base Norte, resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes na zona rural de Santa Mônica, no noroeste do estado.

Durante patrulhamento aéreo, a equipe do helicóptero Falcão 7 identificou uma camionete Chevrolet S10 escondida em área de mata fechada. O veículo, que possuía registro de furto e utilizava placas falsas, transportava aproximadamente 972,5 kg de maconha.

Apesar do cerco realizado pelas equipes terrestres, os suspeitos responsáveis pelo transporte da droga conseguiram fugir. A ação contou com a participação integrada de diversas unidades da PMPR, incluindo o BPMOA, a Agência Local de Inteligência (ALI) da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), ALI e ROTAM do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), além da Rádio Patrulha Auto (RPA) do 7º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

A ocorrência foi encaminhada às autoridades competentes para investigação e procedimentos legais.

