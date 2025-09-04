A Receita Federal informou nesta terça-feira (2) que todos os contribuintes que entregaram a declaração do Imposto de Renda dentro do prazo, já receberam a restituição. Com isso, o quinto lote, que deveria ter ser pago em setembro, foi antecipado e já está na conta dos contribuintes.

“Todas as restituições entregues dentro do prazo e que não apresentaram inconsistências já foram pagas”, informou a Receita Federal.

Em 20225, mais de 22,6 milhões de declarações de ajuste anual foram entregues. Foram pagos, neste ano, mais de R$ 36,6 bilhões em restituições.

A Receita ainda explicou que a eficiência no processamento das declarações permitiu que os contribuintes que não apresentaram inconsistências nos dados recebessem seus valores até o lote de agosto. Quem não recebeu a restituição até o mês de agosto – quarto lote – é porque caiu na malha fina.

Esses contribuintes devem acessar o site da Receita, clicar em “Meu Imposto de Renda” para uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato do processamento. Havendo alguma pendência, o contribuinte pode fazer a retificação, corrigindo as informações.