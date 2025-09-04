Na tarde de ontem, o Asilo São Vicente de Paula, localizado em Jacarezinho (PR), recebeu a visita dos alunos do Colégio Elo, acompanhados pela professora Marilia. A iniciativa teve como objetivo promover a integração entre gerações, apresentar a estrutura e o funcionamento da instituição, além de estimular reflexões sobre cidadania e os estigmas associados ao envelhecimento.

Durante a visita, os estudantes puderam conhecer de perto a rotina dos residentes, ouvir histórias de vida e compreender os cuidados oferecidos pela equipe do lar. A atividade também teve um caráter educativo, ao incentivar o respeito, a empatia e a valorização da pessoa idosa como parte ativa da sociedade.

Além do gesto de carinho e atenção, os alunos realizaram a doação de produtos de higiene pessoal, contribuindo diretamente para o bem-estar e a saúde dos moradores do asilo. A direção da instituição agradeceu calorosamente pela iniciativa, destacando a importância de ações como essa para fortalecer vínculos comunitários e promover uma cultura de solidariedade.

“Receber jovens em nosso espaço é sempre uma alegria. São momentos que renovam o espírito dos nossos residentes e mostram que o respeito e o cuidado com o idoso são valores que devem ser cultivados desde cedo”, afirmou um representante do Asilo São Vicente de Paula.

A visita reforça o papel das instituições de ensino na formação cidadã dos alunos e evidencia como pequenas atitudes podem gerar grandes impactos sociais.