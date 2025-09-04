A cidade de Jacarezinho acaba de receber uma nova opção gastronômica que já está conquistando os moradores: a TRIGO’S Padaria e Confeitaria abriu suas portas na Rua Padre Melo, no espaço da antiga padaria Pão de Côco, trazendo um ambiente acolhedor e uma variedade irresistível de produtos fresquinhos.

Desde as primeiras horas da manhã, o aroma de pães quentinhos, salgados artesanais, empadas recheadas e doces preparados com carinho já faz parte da rotina de quem passa pela região. E para completar a experiência, a casa oferece aquele café especial que transforma qualquer começo de dia em um momento prazeroso.

A TRIGO’S foi pensada para ser mais do que uma padaria: é um espaço de encontro, sabor e tradição, com atendimento cordial e produtos de qualidade que já estão fazendo sucesso entre os clientes.

Endereço: Rua Padre Melo (Antiga padaria Pão de Côco)

Funcionamento: A partir das 6h

WhatsApp: (43) 99105-4012

Se você ainda não conhece, vale a visita. A TRIGO’S chegou para ficar e promete ser o novo ponto de referência em sabor e hospitalidade em Jacarezinho.