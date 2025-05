Às 07h da manhã de sábado (17), a equipe PM foi acionada para atender um acidente de trânsito na Avenida Minas Gerais na cidade de Cornélio Procópio.

No local foi constatado que uma motocicleta Honda/CG 150, conduzida por um homem de 27 anos havia colidido contra a traseira de um caminhão Ford/F600, o qual estava estacionado.

Foi acionada a equipe do SIATE como também a equipe do SAMU de Cornélio Procópio para realizar o atendimento do condutor da motocicleta que teve ferimentos graves e estava inconsciente.

Com a chegada das equipes o condutor foi atendido pelos socorristas, sendo estabilizado e entubado pelo médico plantonista e logo após encaminhado até a Santa casa de Cornélio para cuidados médicos. Porém infelizmente o jovem Lucas Kuzminski Costa, não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito.

O proprietário do caminhão não se encontrava no local, não sendo localizado. A motocicleta estava com sua documentação em dia.