O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recuou e isentou centenas de itens da taxação de 50% que será imposta ao Brasil no próximo dia 1º. Dentre os produtos que ficaram de fora da “super taxa” estão a madeira e derivados. Porém, a medida não alcança o setor do Paraná.

Segundo Ailson Loper, diretor-executivo da Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal (APRE Florestas), a isenção não inclui os ítens oriundos do Paraná. “A matéria-prima que é descontruída e é transformada em pasta e transformada em celulose, nessa segunda ordem da Casa Branca, ela foi excetuada, isso quer dizer que não vai ter, a princípio, a taxação nela. Porém, a madeira processada mecanicamente não ficou fora dessa taxação, então para o Paraná isso é muito ruim”, afirmou.

“Madeira serrada para construção ou para reindustrialização, a gente está falando de madeira [para] móveis, a gente está falando de compensados, a gente está falando de diversas molduras, portas… esses produtos sim, entraram na taxação. Então o impacto é bem grande para o setor florestal paranaense”, declarou.

O setor está buscando entender a amplitude das medidas para traçar uma estratégia a fim de mitigar os feitos negativos para a economia.

De acordo com dados da APRE Florestas, os Estados Unidos são os maiores importadores de serrado de pinus do Brasil (37,15%), e o segundo maior importador do mesmo produto originado no Paraná (30,79%).

Em 2024, somente os três estados do Sul do Brasil – Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, responderam por 86,5% das exportações brasileiras de produtos de madeira para os Estados Unidos, totalizando US$ 1,37 bilhão.

Além disso, entre os produtos do agronegócio mais vendidos pelo Brasil aos Estados Unidos, o setor florestal lidera em receitas com US$ 3,7 bilhões, seguido de cafés (US$ 2 bilhões), carnes (US$ 1,4 bilhão), sucos (US$ 1,1 bilhão) e complexo sucroalcooleiro (US$ 791 milhões).

Quando o assunto é comércio exterior no geral, os Estados Unidos estão atrás somente da China, que, em 2024, gerou US$ 5,8 bilhões em exportações de produtos das empresas paranaenses, enquanto os norte-americanos contribuíram com US$ 1,2 bilhão, seguido pela Argentina com US$ 1,2 bilhão e México com US$ 1 bilhão.

Os EUA também figuram entre os principais parceiros de fornecimeto de marcadorias para o estado. A China lidera, com vendas de US$ 4,6 bilhões, a Rússia vem na sequência com US$ 2,1 bilhões, seguida pelos Estados Unidos com US$ 1,5 bilhão.

Exportadores de madeiras do Paraná temiam taxação

Recentemente, duas indústrias do setor florestal no Paraná anunciaram férias coletivas para parte dos funcionários. A Millpar tem sede nos municípios de Guarapuava e Quedas do Iguaçu e anunciou que dos 1.109 colaboradores, 640 foram estão nesse regime.