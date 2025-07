O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), entregou nesta terça e quarta-feira (29 e 30) mais 589 óculos gratuitamente a alunos da rede pública em oito municípios da região Centro-Oeste. A ação é do Programa Bons Olhos Paraná, coordenado pela Sedef, que tem o objetivo de garantir melhores condições de aprendizagem e qualidade de vida para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, promovendo inclusão e bem-estar por meio do acesso gratuito a exames oftalmológicos e acesso a óculos.

A iniciativa é financiada com recursos do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA) deliberados pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca/PR). A ação desta semana contemplou estudantes dos municípios de Campina da Lagoa, com 157 unidades distribuídas, seguido por Altamira do Paraná (31), Mamborê (152), Tuneiras do Oeste (84), Barbosa Ferraz (74), Lunardelli (45), Godoy Moreira (17) e Lidianópolis (29).

Com essas entregas, o Paraná já soma 1.924 óculos distribuídos. Na próxima semana, entre os dias 6 e 8 de agosto, o cronograma prevê repassar mais 856 óculos nos municípios de Salto do Itararé (47), Santana do Itararé (93), Wenceslau Braz (241), Tomazina (87), Figueira (77), Jaboti (76), Japira (25), Pinhalão (45), São Jerônimo da Serra (78) e Sapopema (87).

PROGRAMA – A iniciativa, que visa atender 67 mil crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, prevê um investimento de R$ 5,5 milhões e a entrega de mais de 10 mil óculos a estudantes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental de 93 municípios paranaenses. Os alunos passam por triagens e consultas oftalmológicas gratuitas realizadas previamente nas escolas.

Os óculos possuem lentes antirreflexo e armações de acetato, oferecendo conforto e qualidade. O foco não é apenas na correção de problemas visuais, mas também na prevenção de doenças que comprometam a visão, contribuindo para o desempenho escolar e a inclusão social.

“O Programa Bons Olhos Paraná é mais do que uma política pública de saúde. Ele devolve dignidade, autonomia e qualidade de vida para alunos que muitas vezes têm seus estudos comprometidos por não enxergar bem”, afirmou o secretário do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni, que acompanhou a distribuição do material.

NECESSIDADES – Moradora de Campina da Lagoa, Givonete Ribeiro afirmou ter se surpreendido ao descobrir a necessidade do filho de usar óculos. “Eu não sabia que o Gabriel tinha problema de vista. Há quatro anos não fazíamos acompanhamento, mas desde bebê sempre dava um jeitinho de fazer. Nunca nos disseram que ele tinha alguma dificuldade de enxergar, mas agora apareceu um grau alto. Hoje estamos vindo buscar o óculos e ele está muito feliz de receber”, comentou.

“Meu filho vinha reclamando de dores de cabeça. Eu já estava me programando para agendar uma consulta quando surgiu a oportunidade de fazer o atendimento aqui na escola. E aí, nossa dúvida se confirmou: ele realmente precisa usar óculos de grau. Ficamos muito agradecidos. Nosso Estado está à frente de muitos outros com essa iniciativa”, afirmou Karina Dametto, de Barbosa Ferraz, mãe de uma criança de sete anos.