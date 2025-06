Os interessados em fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 terão mais tempo para fazer a inscrição. O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ampliou o período até 13 de junho. O prazo também se aplica aos pedidos de atendimento especializado e de tratamento por nome social. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela Página do Participante .

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Desde o início do ano, os alunos do 3º ano do Ensino Médio da rede pública estadual contam com um importante reforço na preparação para o Enem e outros vestibulares. A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) lançou o Recurso Educacional Digital Enem Paraná, uma plataforma que reúne videoaulas, simulados e ferramentas personalizáveis de estudo, contemplando diferentes estilos de aprendizagem. O acesso pode ser feito online ou offline, tanto pelo computador quanto pelo celular.

As provas do Enem 2025 estão marcadas para os dias 9 e 16 de novembro em todo o País. A exceção fica por conta dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde os exames serão aplicados em 30 de novembro e 7 de dezembro, por conta da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

O Enem representa mais uma excelente oportunidade para os estudantes paranaenses acessarem o Ensino Superior, somando-se ao programa Aprova Paraná Universidades, como destaca o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda. “Ano após ano, nossos alunos vêm se destacando e garantindo vagas nas melhores universidades do País”, afirma.

NOVIDADES– Entre as novidades deste ano, destaca-se o preenchimento automático das inscrições para estudantes da rede pública que estão concluindo o Ensino Médio.

Participantes com 18 anos ou mais também poderão utilizar os resultados do Enem para obter o certificado de conclusão do Ensino Médio, desde que façam essa escolha no momento da inscrição.

Outra mudança importante é relacionada ao pagamento da taxa de inscrição. Estudantes da rede pública que estão concluindo o Ensino Médio em 2025 estão automaticamente isentos do pagamento, mesmo que não tenham solicitado a isenção previamente.

Também não pagam a taxa aqueles que usarão o Enem para fins de certificação ou declaração parcial de proficiência e que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Para os demais participantes, a taxa de inscrição é de R$ 85,00, com pagamento disponível até a próxima sexta-feira (13) por boleto, pix, cartão de crédito ou débito em conta-corrente ou poupança.

MATRÍCULAS– A rede estadual de ensino do Paraná atende aproximadamente 356 mil estudantes no Ensino Médio, incluindo os cursos do Ensino Médio Integrado. Na modalidade regular, são cerca de 261 mil alunos matriculados.