Depois de conquistar o primeiro lugar no Paraná no concurso nacional de Redação do Programa Jovem Senador, a estudante da rede estadual Flávia Bueno Olímpio, 16 anos, participa, em Brasília, da Semana de Vivência Legislativa, no Senado Federal. Ela foi a campeã desta edição, tendo alcançado o primeiro lugar entre mais de 170 mil participantes de todo o Brasil.

Esta é a etapa final do concurso Jovem Senador, e possibilita aos estudantes vencedores conhecerem de perto o funcionamento do Poder Legislativo, participando de atividades que simulam a rotina parlamentar. Considerado o maior concurso de redação com premiação do Brasil, é promovido anualmente pelo Senado Federal e desafia estudantes das redes públicas a produzir uma redação sobre o tema proposto.

Desde segunda-feira (18), a jovem paranaense e os outros 26 estudantes vencedores do concurso, provenientes de outros estados, têm participado de visitas guiadas, palestras e debates pela capital do país. A Semana de Vivência vai até a próxima sexta (22), quando será apresentada ao Senado uma proposta de projeto de lei elaborada pelos próprios estudantes.

A viagem inclui também visitas ao Senado Federal, aos espaços que compõem o Poder Legislativo e imersões para aprofundar conhecimentos sobre a história e o processo político do Brasil.

Natural de Sengés e aluna do Colégio Estadual do Campo Lauro Sangreman de Oliveira, Flávia conquistou a vaga estadual no programa Jovem Senador ao vencer o concurso de redação, cujo tema desta edição foi “Emergência Climática: pense no futuro, aja no presente”.

“Saber que meu trabalho não somente foi selecionado, como também foi primeiro colocado, me fez sentir extremamente honrada. Participar do programa Jovem Senador é uma oportunidade única de mostrar minhas ideias e contribuir para o debate de temas tão importantes para o futuro”, celebrou.

COMISSÕES – Antes da viagem para Brasília, cada um dos alunos teve que desenvolver uma proposta de projeto de lei, que foi então apresentada aos demais participantes. O tema escolhido por Flávia foi saneamento básico.

“Houve vários temas diferentes, como direitos das mulheres e pessoas em situação de rua”, explica Flávia. “Mas uma vez dentro das comissões esses temas diferentes deveriam se tornar um só”, relata.

As comissões às quais Flávia se refere foram formadas pelos Jovens Senadores, divididos em três grupos de nove pessoas: Meio Ambiente, Educação e Direitos Fundamentais, tendo ela participado desta última.

Uma vez nas comissões, os estudantes deveriam integrar as propostas de cada um deles de forma a se tornarem apenas uma, condizente com o tema daquela comissão. A proposta de cada uma, então, é enviada para outra – a de Direitos Fundamentais, por exemplo, encaminhará a sua para a de Meio Ambiente – para que possa rever ou acrescentar o que achar pertinente, dando origem a uma versão definitiva.

Todo esse trabalho tem sido feito pelos Jovens Senadores com o mínimo de interferência de outras pessoas, que estão ali apenas para orientar os trabalhos.

“A proposta de lei é completamente nossa. Precisamos organizar, apresentar, defender e depois, na sexta-feira, discutir qual das propostas de cada uma das três comissões queremos encaminhar para se tornar um projeto de lei”, explica Flávia. A proposta escolhida será apreciada pelo Senado, seguindo o rito legislativo, podendo virar um projeto de lei.

PROFESSORES – Tamyres Carneiro Branco Ribeiro é professora de Português de Flávia e sua acompanhante na viagem. Junto com os outros 26 professores, ela tem participado de atividades pela capital federal: já visitou as sedes dos Três Poderes e tem assistido a oficinas e palestras desde segunda-feira.

Na avaliação dela, Flávia tem se destacado pela participação ativa nas atividades da Comissão, experiência que certamente marcará sua trajetória.

“Como professora, considero este um momento dos mais significativos da minha carreira”, reflete Tamyres. “A oportunidade de acompanhar de perto o desenvolvimento e o protagonismo de minha aluna em uma vivência tão transformadora é, sem dúvida, um dos eventos dos quais jamais vou me esquecer”, conclui.

JOVEM SENADOR– O programa é promovido anualmente pelo Senado Federal em parceria com o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e as secretarias estaduais. A iniciativa tem como objetivo despertar o interesse dos jovens pela política, oferecendo aos estudantes do Ensino Médio das redes públicas a oportunidade de conhecer de perto o funcionamento do Poder Legislativo Federal.

Podem participar alunos com até 19 anos, matriculados e frequentando regularmente escolas da rede estadual. Ao todo, são selecionados 27 estudantes, um de cada estado e do Distrito Federal, para representar seus estados. Os participantes premiados viajam até Brasília, onde assumem simbolicamente o papel de senadores e participam de atividades que simulam o processo de criação e debate de leis no Congresso Nacional.