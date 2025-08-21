O Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, deu início no último dia 13 ao Projeto Neonatal Sorridente, desenvolvido em parceria com o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). A ação conta com a atuação dos dentistas Ana Júlia Siqueira e Matheus Aurélio Fiorini, que realizam visitas às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre no período da manhã.

Saúde bucal desde os primeiros dias

De acordo com a coordenadora do CEO, Marlene de Fátima Teixeira Garcia, o projeto tem como foco a saúde bucal das puérperas e de seus bebês. Entre as ações estão:

Avaliação odontológica das mães após o parto;

Orientações sobre amamentação correta ;

Cuidados de higiene bucal para os recém-nascidos ;

Estratificação de risco, que permite personalizar o atendimento de acordo com as necessidades de cada paciente.

Compromisso com a saúde da população

A iniciativa faz parte das estratégias da Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina, que na atual gestão (2025-2028) vem ampliando atividades voltadas à melhoria da qualidade de vida da população.