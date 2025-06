A UENP promoveu uma reunião no dia 11 para a discussão sobre a digitalização do sistema de registro de diplomas. O encontro aconteceu na Sala dos Conselhos da Reitoria e reuniu representantes do Gabinete, Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPG) e do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI).

Segundo a pró-reitora de Graduação, Juliana Telles Faria Suzuki, um dos objetivos é a adequação da Universidade às diretrizes nacionais do MEC. “O encontro reafirma o compromisso da UENP com a inovação, a desburocratização e a modernização dos processos acadêmicos, promovendo mais agilidade, segurança e transparência para toda a comunidade universitária” afirmou.

A UENP é responsável pelos registros de diplomas emitidos pela própria universidade, assim como de outras instituições de ensino superior, quando firmada parceria contratual.