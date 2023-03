Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A imagem é linda e emocionante: seis gerações de mulheres da mesma família. A matriarca, de 98 anos, aparece, em uma cama hospitalar, sorrindo, segurando a tetraneta (filha da tataraneta) de número 34!

Isso mesmo. MaeDell Hawkins, de 98 anos, tem 106 netos, 222 bisnetos, 234 tataranetos e 34 tetranetos. A pequena Zhavia Whitaker, de sete semanas, é a mais nova integrante desta família ímpar de Kentucky, nos Estados Unidos.

Será que esta família vai entrar o Guiness Book, o livro dos recordes? Por enquanto, a família recordista é uma norte-americana que reúne sete gerações vivas.

Foto de Família

A foto de MaeDell segurando a pequena Zhavia, com lacinho no cabelo, e todas as mulheres ao redor delas, viralizou. A imagem celebra um encontro feminino, mas sobretudo de mulheres chefes de família.

O encontro entre a Tetravó e a bebê foi acompanhado por Frances Snow, de 77 anos, filha da matriarca, a neta, Gracie Snow Howell, de 58, a bisneta Jacqueline Ledford, de 39, e a tataraneta Jaisline Wilson, 19.

“SEIS gerações [vivas]”, escreveu Gracie, no perfil no Facebook. “MaeDell, Frances, Gracie, Jacqueline, Jaisline e Zhavia.”

A foto foi compartilhada por muitos outros usuários de mídia social no Facebook e no Twitter.

Emoção

MaeDell Hawkins segurou a tataraneta, em uma casa de repouso, depois de cair no local onde morava e exigir cuidados profissionais.

“Passamos três horas com ela naquela tarde”, lembrou Gracie. “Tivemos uma visita muito boa.”

A matriarca se casou, pela primeira vez, aos 16 anos, com o primeiro marido, Bill Taylor, em 1940. O marido tinha 10 filhos, a primeira mulher dele morreu, deixando gêmeos. Então, ainda adolescente, MaeDell Hawkins assumiu o papel de mãe.

“Ela cuidou de todo mundo”, continuou Howell. “Eu nunca ouvi minha mãe dizer nada sobre ouvi-la reclamar”, afirmou Frances, referindo-se à mãe.

Curiosamente, as descendentes de MaeDell Hawkins deram à luz aos 19 anos.

Desafio geográfico

Com uma família tão grande, há parentes espalhados pelos Estados Unidos, exigindo para a foto um verdadeiro esforço geográfico.

A coordenação de viagens e horários foi uma parte desafiadora, segundo as mulheres, considerando que todas estão em cidades diferentes.

France mora Fairborn, Ohio, Gracie vive em Myrtle Beach, Carolina do Sul, Jacqueline está em Anderson, Carolina do Sul. Apenas Jaisline mora na mesma cidade da matriarca Somerset, Kentucky.

Recorde

O Guinness World Records relata que o recorde mundial atual para a família com o maior número de gerações vivas foi alcançado em 1989 e foi concedido a uma família de Nova York que teve sete gerações vivas.

A família de MaeDell Hawkins está planejando uma visita de acompanhamento que provavelmente acontecerá este ano e espera trazer mais de seus tataranetos para vê-la.