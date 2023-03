Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Que o cantor Daniel é muito devoto à Nossa Senhora Aparecida todo mundo sabe. O show do cantor, inclusive, inclui um momento em homenagem à padroeira do Brasil. Mas neste sábado (4), em Curitiba, o ‘sertanejo apaixonado’ surpreendeu um casal de idosos que viajou 120 quilômetros para assistir ao show de Daniel, realizado pela Plateia Entretenimento. Veja o vídeo abaixo.

Como de costume, Daniel conversou com dois casais que assistiam ao show e foi quando ouviu Iolanda, de 74 anos, e José Roberto Defino, de 77, que se surpreendeu. Moradores de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, o casal estava ali para assisti-lo pela primeira vez.

“Viemos de Ponta Grossa para assistir ao show do Daniel com nosso filho, nora e netas. Ficamos muito felizes de termos a chance de sermos chamados no meio do show para conversarmos com Daniel. E muito mais ainda quando ele pediu para chegarmos próximos ao palco para ganharmos uma recordação dele”. isse o casal de Ponta Grossa.

Iolanda e José Roberto contaram à Daniel que, em janeiro do ano que vem, completam 50 anos juntos. Foi aí que acabaram presenteados.

“O que nunca imaginávamos é que ele, em um gesto maravilhoso de grandeza e humildade, nos presenteasse com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, com a qual ele tinha cantado Romaria minutos antes”. disse o casal de Ponta Grossa.

O momento foi de pura emoção não só para o casal, como também para o filho, a nora e as netas, que acompanharam tudo com lágrimas nos olhos.

“Foi uma emoção indescritível para nossa família, que é tão devota e agradecida à Nossa Senhora por tantas e tantas bênçãos ao longos desses anos todos, receber das mãos dele esse presente inestimável”.comentou o casal de Ponta Grossa. Antes de voltar à poltrona, o casal ainda foi agraciado por poder ouvir duas músicas preferidas, bem perto do palco. “Voltamos aos nossos lugares com a imagem em mãos e, ao final do show, sentimos o carinho de todos da plateia que passavam por nós, parabenizando-nos pelos anos de casamento e querendo tocar e pedir proteção à Nossa Senhora. Isso até chegarmos ao nosso carro, no estacionamento. Foi maravilhoso e emocionante poder dividir a alegria desse presente maravilhoso também com tantas pessoas ali”.concluiu o casal de Ponta Grossa. Daniel em Curitiba A passagem de Daniel por Curitiba foi especial, pois marcou o encerramento, na capital, da turnê Por Toda Minha Vida. Isso porque o cantor começa a planejar uma nova turnê, já que o ano vai ser comemorativo pelos 40 anos de carreira.

Ao longo dos próximos meses, Daniel planeja uma série de comemorações pelos 40 anos de carreira, a começar por uma turnê nova, como adiantou. Para o cantor, celebrar essa trajetória é também manter viva a memória de João Paulo