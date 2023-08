Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Lá vem elas novamente! A Dupla Big Bang, formada irmãs pelas cientistas mais jovens do Brasil, ganhou um prêmio internacional de crianças mais talentosas do mundo. Elas enchem ou não enchem o Brasil de orgulho?

Beatriz, de 13 anos, e Isabella Toassa, de 12, são paulistas de Aldeia da Serra e apaixonadas pelo mundo científico. Juntas, as duas receberam o prêmio da ISKA (International Start Kids Awards) na categoria “Ciências”, uma plataforma feita especialmente para celebrar e homenagear “talentos excepcionais” de crianças no mundo todo.

Destaque na Escola Morumbi Alphaville, local onde estudam, as duas se divertem no Instagram divulgando o conhecimento científico e inspirando outras crianças a fazerem o mesmo. Em entrevista exclusiva para o Só Notícia Boa, Stefanie Camasmie, mãe dessas garotas geniais, contou pra gente a emoção do Prêmio. Ah, e se você é criança e quer começar a fazer ciência, fica de olho na matéria que as duas deixaram um recadinho especial para você!

As premiações

Desde que começaram o projeto de experimento nas redes sociais, Beatriz e Isabella já acumulam mais de 190 mil seguidores!

As irmãs fazem o maior sucesso mostrando que a Ciência pode ser fácil e prática. Os experimentos, muitos feitos com materiais recicláveis, inspiram crianças e pais a se divertirem e aprenderem juntos científico.

Premiações é algo que não falta para as duas. Elas acumulam premiações em Olimpíadas do Conhecimento no país, já visitaram as instalações da Agência Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos e participaram de atividades no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil.

Destaque ISKA

O Prêmio ISKA é uma iniciativa mundial que premia jovens talentos de todo o mundo. Comprometidos com a criatividade, inovação e excelência em crianças, a plataforma possibilita que os pequenos demonstrem suas habilidades excepcionais.

A consagração de toda uma jornada no mundo científico veio com o ISKA. Segundo a mãe das meninas, foi um momento super emocionante.

Era período de férias, Stefanie e a filha Isabella gravavam mais um quadro para o Instagram quando perceberam a marcação da agência.

“Foi emocionante, eu chorei de alegria sabe? O prêmio veio como uma consagração de tudo o que elas fazem, do esforço e da generosidade”, lembrou Stefanie.

A mãe contou ainda que assim que perceberam do que se tratava, ela e Isabella correram para contar para Beatriz, que estava em outro quarto.

“Choramos as 3 juntas. Em seguida elas contaram ao pai, tios e para o resto da família toda”, disse.

Beatriz e Isabella também agradeceram todo o carinho dos pais, professores e dos seguidores, que ajudaram a tornar tudo isso possível.

“Oi pessoal, olha o que chegou aqui, eu fiz questão de mostrar pra vocês. É o certificado das crianças mais talentosas do mundo, olha que bonitinho meu nome aqui. Eu só tenho que agradecer meus pais, professores da escola Morumbi e a vocês também, esse certificado é uma honra e estou muito feliz”, disse Isabella.

No Instagram oficial do Prêmio, as duas ganharam destaque por serem jovens cientistas, em especial pelo programa “Têm Ciência Aqui!”, que leva a educação científica para escolas carentes.

Quadros

No instagram das irmãs, é possível conferir uma série de quadros dedicados à paixão das duas: Ciência!

No “Testando Experimentos Virais”, Beatriz e Isabella refazem experimentos que se tornaram virais na rede, tudo para testar a veracidade do conteúdo. Bacana demais, né?

Outro projeto incrível, e favorito delas, é o “Programa Tem Ciência Aqui”, onde visitam escolas carentes divulgando todo o conhecimento já adquirido. E é isso que importa, né? O conhecimento deve ser difundido, e quando isso acontece através de duas crianças, nos enche de esperança!

Futuro

As irmãs cientistas que ganharam o prêmio internacional são jovens, mas já tem em mente o que querem fazer no futuro.

A curto prazo, as duas falam muito no desejo de fazer intercâmbio, aperfeiçoar o inglês e conhecer novas culturas.

Além disso, Isabella já manifestou interesse pelo campo da engenharia ou arquitetura, enquanto a irmã fala em se tornar médica humanitária. Eu não aguento essas duas!!!

Se depender da mamãe, elas sempre terão todo o apoio do mundo.

“Só o fato de elas terem a possibilidade de sonhar e escolher o que elas quiserem, já faz todo o esforço valer a pena”, disse muito orgulhosa Stefanie.

Recadinho especial

Bom, e se você, assim como Beatriz e Isabella, é criança e quer começar a se aventurar no mundo da pesquisa, Beatriz tem um recadinho especial pra você.

“Eu só vim passar um recado para vocês: ‘Crianças, por favor, não desistam dos seus sonhos”. Cadê meu lencinho?

Dizem que a educação transforma o mundo, e se a frase está certa, Beatriz e Isabella são a prova viva disso, obrigado mais uma vez meninas! Desejamos todo sucesso do mundo para vocês!

Vamos conhecer um pouquinho mais do trabalho dessas duas?