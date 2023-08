Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Imagine rodar de carro por 35 mil quilômetros, enfrentando todos os tipos de percalços. Uma família decidiu por o pé na estrada e realizar o sonho de viajar do Paraná ao Alasca de caminhonete com os dois filhos. Um desafio de quatro meses e muitas estórias para contar.

Carlos Marcel e Camila Negreiros Nanni do Couto Costa há 15 anos planejavam viajar em grande estilo. Em abril, eles decidiram que os dois levariam os filhos Catarina, de 6 anos, e Pedro, de 9, para a aventura. A viagem do Paraná ao Alasca está na etapa final.

Com todos os detalhes prontos, a família saiu de caminhonete, para a viagem com partida de Jaguariaíva, no Paraná, e chegada no Alasca, estado menos povoado e mais frio dos Estados Unidos. Nada poderia atrasar quem merece inverno no Alasca?

O sonho da aventura

O casal sempre alimentou o sonho de viajar pelas estradas e de caminhonete, de preferência saindo de casa no Paraná com destino a um local bem distante como o Alasca, para mostrar aos filhos o mundo de perto.

A caminhonete foi toda equipada: geladeira, fogão por indução, pia, caixa d’água, sanduicheira, mixer, imersor de frequência para ligar eletrodomésticos e artigos para camping.

O veículo foi batizado de “Fourever Trips” ou “Para sempre viagens”. No total, serão 15 países conhecidos, sem perder o foco – do Paraná ao Alasca.

O trajeto escolhido foi baseado na Rota Panamericana, que começa em Buenos Aires e termina em Prudhoe Bay, no Alasca. O retorno para o Brasil será de avião, provavelmente no fim deste mês.

Nos locais em que não há estrada, a caminhonete segue em container e a família de avião.

Experiências fantásticas

As crianças, neste período, passaram a estudar à distância, mas jamais deixaram os livros de lado.

Animados, Pedro e Catarina contam as aventuras.

“É muito bom viajar o dia todo”, exclamou Pedro.

Para Catarina, o melhor o que ela tem visto no caminho. “Tem muitos bichinhos, urso e rena”, disse.

A mãe Camila é pura realização. “É tudo muito bom. Tem muita coisa para se viver”, afirmou ela, lembrando que ninguém ficou doente nem houve nada de mais grave durante a viagem.

