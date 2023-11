Wellington Almeida, um garoto de nove anos que vive na Cidade de Deus, no do Rio de Janeiro, foi selecionado para estudar na escola brasileira do balé Bolshoi, uma renomada companhia de dança da Rússia.

Ele venceu uma seletiva internacional entre mais ou menos quatro mil crianças e adolescentes, e ganhou uma bolsa de estudos para estudar na filial da instituição em Santa Catarina.

Morando em um barraco de madeira com a mãe, o padrasto e cinco irmãos, Wellington está ansioso para poder proporcionar uma vida melhor para sua família. “É muito legal. Eu vou poder tirar a minha mãe daqui, tem muita lama. Poder dar uma vida nova para os meus irmãos, para a minha mãe”, conta ele.

Como a paixão começou

A paixão de Wellington pela dança começou quando ele assistiu a uma apresentação de balé na TV.

A mãe viu o interesse do filho e decidiu colocar ele em aulas de Balé, em uma academia na comunidade.

Desde então, ele se dedica com corpo e alma ao desenvolvimento dessa arte.

“Não tem como dar errado”

A conquista de Wellington é motivo de orgulho para sua mãe, Jaqueline Cristina Almeida, que sempre acreditou no potencial do filho.

Ela conta que Wellington é uma criança dedicada, que agarra as oportunidades com força e se esforça para alcançar seus objetivos.

E na academia que faz aulas não é diferente.

“Ele é um menino esforçado, é aquele garoto que você olha e fala assim: ‘não tem como dar errado’, contou a fundadora do espaço.

Mudanças e novas oportunidades

A mudança para Santa Catarina trará uma nova vida para a família de Wellington, que nunca saiu do Rio de Janeiro.

Apesar do frio na barriga, Jaqueline está feliz com a expectativa de uma vida nova para ela e seus filhos.

“ Tudo vai dar certo, tudo vai ser bom, tudo vai ser novo. Vida nova”, destacou a mãe.