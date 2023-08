Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma matéria do TNonline ajudou duas irmãs que não se conheciam a se encontrarem após quase 50 anos em Apucarana (PR). Em maio deste ano, a moradora de Minas Gerais, Talita Rodrigues, pediu ajuda à reportagem do site para encontrar os familiares da mãe dela, Marilda Tiago Rodrigues, de 46 anos, no Norte do Paraná. Na época, a filha contou que a mãe teria sido doada pela avó quando ainda era um bebê em 1977 e, depois disso, levada para Minas Gerais, onde vive até hoje.

A história divulgada pelo TNOnline pareceu muito familiar aos olhos da leitora de Apucarana, Joselaine Rodrigues de Almeida, de 36 anos. Ela conta que desde criança ouvia sua avó contar sobre uma filha que havia sido “tirada” dela. “Me chamou a atenção que a mulher tinha como nome no primeiro registro Débora. E eu cresci escutando minha avó e minha mãe falando que eu tinha uma tia mais nova, que foi tirada da minha avó quando ainda era bebê. Quando eu vi a idade e o nome, achei muito familiar”, relata.

Outro detalhe da reportagem chamou a atenção da enfermeira: o local onde Marilda (Débora) teria sido doada. A semelhança entre a história familiar e as informações contidas na reportagem não deixaram dúvidas de que ela poderia ser a tia de que tanto ouviu falar. Ela então decidiu contar para sua mãe Irene Inácia Rodrigues, de 57 anos, que autorizou “Jose”, como é conhecida, a entrar em contato com Marilda.

Para ler a matéria completa no Portal TN Online, clique aqui.