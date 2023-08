Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um veículo BMW ficou destruído após o motorista perder o controle da direção e atingir duas residências na madrugada deste sábado (12), em Santo Antônio da Platina/PR.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o passageiro do carro, um homem de 26 anos, teria informado que quem dirigia o veículo era um jovem, que teria fugido do local após o acidente. Ele teria falado que “não poderia perder a carteira” e deixou o local em outro carro, versão confirmada por testemunhas.

O passageiro do veículo sofreu escoriações e cortes pelo corpo e uma lesão no olho direito. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao pronto-socorro.

O muro e o portão de uma das casas atingidas pelo veículo também ficaram destruídos, mas felizmente nenhum morador se feriu.