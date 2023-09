Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A história de vida incluindo a trajetória musical da cantora sertaneja Marília Mendonça, a Rainha da Sofrência, será adaptada para um filme produzido pela Amazon Prime Video.

A artista morreu aos 26 anos quando o avião em que estava caiu perto da cidade de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, em novembro de 2021.

Para Ruth Dias, mãe de Marília, o principal desejo com a adaptação é mostrar toda a trajetória da filha, passando pela infância difícil e várias dificuldades até se tornar uma das maiores cantoras do Brasil. “Estou muito ansiosa porque esse filme será a oportunidade de contarmos a verdade sobre Marília”, disse a mãe.

Autorização da família

A informação sobre o filme foi revelada pelo portal Hugo Gloss e animou fãs da cantora.

Com a autorização da família a equipe vai ter acesso a arquivos sigilosos, documentos e objetos pessoais de Marília Mendonça, tudo para que a história seja contada o mais fiel possível.

Marília Mendonça foi um fenômeno da música brasileira e virou referência no chamado no gênero chamado de “feminejo” – o sertanejo feminino. Ela foi indicada ao Grammy Latino e conquistou diversos prêmios ao longo da carreira.

Três produções

Segundo o Hugo Gloss, o serviço de streaming conseguiu não só uma, como três autorizações para produção de conteúdo audiovisual. Um deles será um longa-metragem.

“As pessoas perguntavam como ela cantava sobre coisas que não teve tempo para viver. Ela cantou a nossa vida, que vivenciou em nossa casa, em nossa família”, disse a mãe da artista.

Agora, vivendo para preservar o legado de Marília depois do trágico acidente aéreo que ceifou a vida da filha aos 26 anos, a mãe disse estar ansiosa com as produções.

Sucesso mundial

Marília foi um verdadeiro fenômeno da música brasileira. Concorreu três vezes ao “Grammy Latino” e ficou na lista dos 500 artistas mais ouvidos do mundo.

Além disso, recebeu certificado de tripla platina pelo primeiro DVD, gravado em 2016, e que conta com vários sucessos como “Infiel”, “Amante não tem lar”, “Supera” e “Eu sei de cor”.

A cantora também coleciona composições de sucesso na voz de outros cantores brasileiros e internacionais como, Cristiano Araújo, Jorge e Mateus, Ludmilla, Dulce María, Anitta, Gal Costa e Léo Santana.

Em um gênero musical majoritariamente masculino como o sertanejo, Marília fez história e abriu as portas para outras duplas femininas.

Por enquanto, não há previsão para data de estreia, nem diretor ou elenco anunciados.