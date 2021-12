Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um grande público de Cambará e de diversos municípios da região, prestigiou na manhã de domingo, 12 de dezembro, a reinauguração do Estádio Municipal João Pereira Lima, na Vila Rubim, um patrimônio histórico desportivo do município.

Depois de uma partida preliminar do futebol amador, entre Amigos do Val x Jatimage F. Clube, ocorrida a partir de 08:00 horas, foi a vez de estrear o gramado do João Pereira Lima as equipes da Seleção Brasileira Master, que contou com Marcos Assunção, ex-Palmeiras e Santos; Ezequiel, Neto e Chicão, ex-Corinthians; Veloso e Flávio Assunção ex-Palmeiras; João Paulo, ex-Santos; Alex, ex-São Paulo; Alexandre Alves; e o ex-Matsubara Baiano e o empresário cambaraense Zé Paulo, completaram a equipe.

Já a Seleção do Matsubara Master, foi composta de Fabinho Maraston, Link, Canhoto, Plínio, Helton, Ziquinho, Serginho, Paquitinho, Turco, Bira, Davi Amaral, Bernardo, Tete, Bugo, Marcinho, Cadu e Paulo Comelli. Estiveram ainda no Estádio, Manoel, Luis Fernando, Parraro, Souza, Heleno, Gonçalo, Hilton, Cássinho Lima, Benhur, Gilberto Tô, Silas, Tutinha e Osmair, todos ex-jogadores da equipe do Matsubara, que durante quase duas décadas destacou Cambará nas competições de futebol de campo no Brasil e em outros países. Placar final, 2 x 1 para a Seleção Brasileira Master.

Antes do início da partida principal, ocorreram homenagens ao cambaraense Ademir de Barros, que ficou conhecido no futebol brasileiro como “Paraná”, e para o empresário Amauri Antunes. Os dois receberam Menção Honrosa pelos seus feitos que engrandecem o nome da cidade de Cambará, através de propostas apresentadas na Câmara Municipal pelos vereadores Marcos Roberto de Oliveira (Tetinha) e João Mattar Olivato, acatadas de forma unânime pelos demais componentes do Legislativo, e sancionadas pelo prefeito Neto Haggi e o vice-prefeito João Luiz Del Col.

“Paraná” começou no futebol no Estádio Municipal João Pereira Lima nos anos de 1950. A família mudou-se para a cidade de Sorocaba/SP, onde ainda adolescente começou a jogar na equipe do São Bento daquela cidade. Do São Bento foi para a equipe do São Paulo, onde por nove anos defendeu as cores do tricolor paulista.

Em 1966, aos 23 anos de idade foi convocado para jogar na Seleção Brasileira e disputou a Copa do Mundo realizada na Inglaterra. O Brasil não foi o campeão, mas Paraná foi consagrado como o melhor ponta esquerda da competição. Ademir Martins passou ainda por equipes de futebol no Piauí, Paraná e São Paulo. Cursou Administração de Empresa, e reside atualmente na cidade de Sorocaba.

Amauri Antunes, empresário no ramo de biscoitos, foi homenageado pelo pioneirismo de trazer a Seleção Brasileira de Masters ao município, em eventos filantrópicos em prol do Centro de Educação Infantil Bom Jesus, quando sua família estava à frente da entidade.

O prefeito Neto Haggi e o vice-prefeito João Luiz Del Col, agradecem à todos que compareceram ao evento, e sentem-se felizes de entregar novamente à população, o espaço desportivo que desde os anos de 1950 vem sendo palco de grandes eventos do futebol de campo.

O estádio foi totalmente reformado e ampliado, com recursos de Emenda Parlamentar do ex–deputado federal João Arruda, no valor de R$ 487.500,00, e contrapartida do município, de R$ 2.500,00. Desde dezembro de 2020 estava esperando a melhoria do quadro da pandemia da Covid-19 para a reinauguração.

Da reforma e ampliação do local, constou a cobertura da arquibancada já existente, construída em 2012 na segunda gestão do prefeito Neto Haggi, e a construção de mais uma arquibancada coberta. Também ocorreram a construção de dois vestiários, para as equipes que participarem dos jogos no local, e para os árbitros. Foram instaladas ainda, cadeiras com cobertura para os jogadores substitutos, e para os controladores das partidas. Consta ainda, uma ATI – Academia da Terceira Idade.

Além das autoridades locais presentes, participou da festa o cambaraense Luiz Alberto Palomares, radicado no Estado do Sergipe, que também foi jogador de futebol pelo União Bandeirantes, São Paulo, Santos, e cursou a faculdade de Educação Física, sendo hoje aposentado como professor desta área da Educação; Plínio Pereira Lima, filho do doador do terreno do Estádio, e que lhe dá o nome, João Pereira Lima; e o prefeito Dito Costa e Silva da cidade de Ocauçu/SP.

O evento contou ainda com a participação do “Projeto Desabandone”, que recebeu doações de rações para os animais que cuida e protege.