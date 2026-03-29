Vera Holtz, consagrada atriz, é destaque no XXI EnCena com o espetáculo “FICÇÕES”

O XXI EnCena: Festival de Teatro de Jacarezinho, que acontece de 18 a 29 de maio, terá a honra de receber a consagrada atriz Vera Holtz com o espetáculo FICÇÕES. A peça, inspirada no livro Sapiens: Uma Breve História da Humanidade de Yuval Noah Harari, traz uma reflexão profunda sobre as criações humanas, como dinheiro, poder, leis e tudo o que comanda o mundo.

Com mais de 45 anos de carreira, Vera Holtz é uma das grandes estrelas da TV, cinema e teatro, com 40 trabalhos na TV Globo e 28 filmes no cinema. Em FICÇÕES, a atriz se desdobra em múltiplos personagens e interage diretamente com a plateia, misturando humor, música e reflexão.

O espetáculo já foi apresentado em mais de 400 sessões, alcançando 180 mil espectadores e conquistando prêmios como o Prêmio Shell 2023, Prêmio ARTR 2023 e Prêmio Bibi Ferreira 2023. Uma verdadeira obra de arte!

Uma realização da Prefeitura de Jacarezinho, em parceria com a UENP, IFPR — Campus Jacarezinho, CAT, e com o apoio do Sesc Paraná e órgãos estaduais de cultura e turismo.