No próximo domingo, dia 1º de dezembro, o atleta platinsene João Batista Santos, mais conhecido por “João Gari” vai para a tentativa de sua 6ª vitória consecutiva. Nas últimas cinco competições ficou em primeiro lugar demonstrando um alto nível de corrida. Joãozinho, como é também conhecido, tem 53 anos de idade. Ele trabalha como gari coletor em Santo Antônio da Platina e realiza treinos diários com rodagem e intervalos, ou seja, emprega a velocidade. Esta semana, por exemplo, fez treinos de intervalo de 16×200, ritmos intensos.

O desempenho do corredor Joãozinho tem impressionado tantos os promotores, como adversários e muitos corredores anônimos de final de semana. Entre outubro e novembro, ele venceu na classificação geral, todas as cinco provas pedestres que disputou, com tempos baixos diante de seus adversários, muitos dos quais, bem mais novos que ele. Mas, desde o começo deste ano, Joãozinho vem somando muitas vitórias, como por exemplo, a 3ª Corrida Caipira, em Telêmaco Borba, onde também ficou em primeiro lugar no geral fazendo o trecho rural de 5km em 16min05s.

A sequência começou com a 1ª edição do Plaza Run, em Ourinhos (SP), completando o percurso de 5km200m em 16min50s, sagrando-se campeão na classificação geral.

Em Ibaiti venceu a competição Seven Séries, na realidade, a terceira etapa do ano. Foram 7km percorridos em 23min43s. Em Jacarezinho ele disputou o Circuito Forma Ativa de 6km, sendo campeão com o tempo de 21min, um trecho marcado por muitas subidas. Em Wenceslau Braz, João Batista ficou em primeiro lugar geral no Circuito Forma Ativa, de 6km, com o tempo de 18min59s. E, em Cambará, dia 17 de novembro, completou o percurso de 6km em 19min3s sendo campeão da prova Forma Ativa.

O bom desempenho é a somatória de alguns fatores, como o trabalho diário que o leva a estar em constante movimentação; também seu comprometimento com a atividade esportiva que gosta muito; e, acima de tudo “meus treinos seguem com muito foco. Tenho o Professor Edimilson, do município de Sarandi (PR) que faz uma planilha de treinos e que é atualizada conforme as competições que participo”, afirmou Joãozinho.

5ª Prova Acelera Natal

No próximo domingo, 1º de dezembro, João Gari participa da 5ª edição da Acelera Natal, que acontece em Jacarezinho. A largada e chegada acontecem no Santuário Mãe e Rainha Três Vezes Admirável de Schoestatt. “Esta prova de 5km é fortíssima e vou correr para tentar um pódio. Mas, como sempre tem acontecido, preciso de patrocínio, algo que tem sido muito difícil de conseguir a cada prova que participo, mas acredito que no final tudo dá certo”

Demais corridas

Neste próximo mês Joãozinho vai disputar mais três provas pedestres. Dia 8 da Forma Ativa, desta vez em Ribeirão do Pinhal. “Vou correr lá e, se vencer, poderei me tornar o campeão geral do Circuito”, disse.

No dia 15 de dezembro o corredor platinense estará mostrando sua ótima performance nos 8km da competição em Nova Fátima. “Ano passado também participei da corrida lá, e fiquei em segundo lugar nesta prova. É bem concorrida com bons atletas participando, mas estou tranquilo, porque a cada corrida, é uma satisfação de completar bem, muitas vitórias logicamente, mas a sensação de estar fazendo o que gosto e estou num ótimo momento”, destacou Joãozinho acrescentando. “E, dia 21 de dezembro, vou correr a prova em Barra do Jacaré, de 7km, acredito que seja a última deste ano que participo. Como pode ver, são muitas provas e, em todas, a luta por conseguir apoio é natural, já que sem ele, não dá pra ir, por isso deixo aqui meu número de celular/whatsapp para quem se interessar e puder me patrocinar: (43) 9.9676-4811”.