Na tarde de quarta-feira (28), um acidente entre uma picape Fiat Strada e uma motocicleta deixou dois feridos na PR-092, em Quatiguá/PR.

De acordo com informações da PRE, a Strada, com placas de Andirá-PR, conduzida por um homem de 44 anos, trafegava pela rodovia quando colidiu com a traseira de uma motocicleta Honda/CG 125 Titan, de Ponta Grossa-PR.

O acidente aconteceu em um trecho da rodovia em que havia sinalização de “Pare e Siga” devido a manutenções na via. O motociclista de 31 anos e o motorista sofreram ferimentos e foram encaminhados ao Hospital de Quatiguá.

Além disso, foi constatado que os veículos possuíam pendências administrativas relacionadas ao licenciamento de 2024. As irregularidades foram sanadas no local, e os veículos foram liberados.