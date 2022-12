A eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2022 pode ter marcado o último Mundial de muitos jogadores da seleção brasileira. Enquanto a Seleção tem jogadores jovens que estarão no próximo ciclo, muitos darão adeus e já não devem fazer parte do trabalho do próximo treinador.

A começar pelos mais experientes. Thiago Silva e Daniel Alves, jogadores mais velhos a atuar em uma Copa do Mundo pelo Brasil, terão mais de 40 anos em 2026. O próprio Thiago Silva, após a eliminação, afirmou que não disputa mais uma Copa.

– Infelizmente, como jogador, não vou conseguir erguer essa taça. Quem sabe mais para frente com outra função – disse Thiago Silva.

Entre os acima dos 30 anos, Neymar é a principal dúvida. Grande nome da Seleção na última década, liderando o Brasil desde 2011, o atacante revelou após a eliminação que não sabe se continua, e deixou o futuro em aberto.

— Sinceramente, não sei. Acho que falar agora é ruim porque a cabeça está quente, não estou raciocinando direito. Falar que é o fim estaria me precipitando, mas também não garanto nada. Vamos ver o que acontece — disse Neymar.

Neymar faz parte da geração de 1992. O atacante joga com Alisson, Alex Sandro, Danilo e Casemiro desde os torneios de base da seleção brasileira. Em média, os citados terão 34 anos na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Weverton e Éverton Ribeiro já passam dos 33 anos e não devem fazer parte do próximo ciclo, já que estariam perto dos 38 anos na Copa do Mundo de 2026.

Jogadores que não foram titulares pelo Brasil no Catar, como Ederson, Alex Telles, Fabinho e Fred, têm 29 anos, e terão, em média, 33 na próxima Copa do Mundo – ainda em uma idade plausível para atuarem. Cobrador do último pênalti perdido contra a Croácia, mas titular absoluto, Marquinhos terá 32 anos.

Há uma faixa de oito jogadores entre 24 e 25 anos no atual plantel da Seleção: Bremer, Éder Militão, Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, Richarlison, Raphinha, Gabriel Jesus e Pedro. Todos estarão entre 28 e 29 anos.