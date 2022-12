Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O acidente aconteceu na manhã deste sábado (10). De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o carro era conduzido por Walyson Aparecido dos Santos, de 19 anos, e transportava o pai dele e o irmão, de 9 anos.

O condutor perdeu o controle do veículo e acabou capotando. O pai dele, Geraldo Aparecido dos Santos, que não estaria utilizando cinto de segurança, foi ejetado do veículo com o impacto do capotamento.

O condutor perdeu o controle do veículo e acabou capotando. O pai dele, Geraldo Aparecido dos Santos, que não estaria utilizando cinto de segurança, foi ejetado do veículo com o impacto do capotamento.

O condutor perdeu o controle do veículo e acabou capotando. O pai dele, Geraldo Aparecido dos Santos, que não estaria utilizando cinto de segurança, foi ejetado do veículo com o impacto do capotamento.