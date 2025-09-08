No domingo (7), em pleno feriado da Independência, Jacarezinho foi palco das decisões da fase regional da 71ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS) Bom de Bola. Após dias de disputas intensas no futebol masculino e feminino, foram definidos os campeões que agora seguem para a fase macrorregional, marcada para acontecer em Santo Antônio do Paraíso.

O evento e sua importância

A fase regional reuniu delegações de 10 municípios: Abatiá, Andirá, Cambará, Carlópolis, Jacarezinho, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal e Santo Antônio da Platina.

Segundo a Chefe do Núcleo Regional de Jacarezinho, Ana Maria Molini, o torneio vai muito além do esporte:

” Tem grande importância no desenvolvimento dos adolescentes além da prática esportiva. Ele contribui para o desenvolvimento físico, socialização, disciplina, saúde mental, desempenho escolar e inclusão social”, destacou.

Um torneio que mobiliza o Paraná

Em todo o estado, o Bom de Bola envolve 8.720 alunos, entre 12 e 17 anos, matriculados em 436 escolas. A competição é exclusiva de futebol de campo e já se tornou referência na formação de jovens talentos esportivos, unindo esporte, educação e cidadania.

Os campeões da etapa regional

Futebol Feminino 12 a 14 anos:

1º: CCM Ruth M. Corrêa – Ribeirão do Pinhal;

2º: Colégio Elo – Jacarezinho.

Futebol Feminino 15 a 17 anos:

1º: Colégio SEC/Senac – Jacarezinho.

Futebol Masculino 12 a 14 anos:

1º: Escola Santa Terezinha – Santo Antônio da Platina;

2º: CCM João da R. Chueiri – Ribeirão Claro.

Futebol Masculino 15 a 17 anos:

1º: CE Professor Joaquim A. Moura – Ribeirão Claro;

2º: CE Rui Barbosa – Jacarezinho.

Agora, os campeões regionais terão o desafio de representar suas cidades na fase macrorregional, que será disputada em Santo Antônio do Paraíso. Além da busca por títulos, os Jogos seguem como uma oportunidade de integração e descoberta de talentos que poderão brilhar no futuro do esporte paranaense.