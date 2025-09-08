A Polícia Civil, por meio da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho (PR), concluiu nesta segunda-feira (8) o inquérito sobre o roubo de um veículo ocorrido no domingo (7), no bairro Vila São Pedro. A vítima, um idoso de 66 anos, teve sua caminhonete tomada à força em plena via pública.

O crime no bairro Vila São Pedro

De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso foi surpreendido por um homem de 38 anos, que utilizou violência física para subtrair uma caminhonete Fiat Strada Trek Flex, cor preta, placas AMR-4358. O veículo foi localizado posteriormente abandonado nas imediações da rua Minas Gerais, também em Jacarezinho.

Suspeito confessou o roubo

Durante as investigações, o acusado foi ouvido na delegacia e admitiu ter cometido o crime. Segundo a Polícia Civil, ele confessou ter abandonado o carro próximo ao local do roubo logo após a ação.

Indiciamento e próximos passos judiciais

Com base nas provas e no depoimento, a autoridade policial determinou o indiciamento do homem pelo crime de roubo, tipificado no artigo 157 do Código Penal. O inquérito já foi encaminhado ao Ministério Público, que agora decidirá sobre as medidas judiciais a serem tomadas.

Compromisso com a segurança da população

Em nota, a Polícia Civil reforçou seu compromisso com a apuração rigorosa de crimes contra o patrimônio em Jacarezinho, destacando que ações dessa natureza não devem ficar impunes.