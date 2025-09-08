Um projeto de inovação da Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Sesp) foi selecionado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) como um dos três melhores do País para a área de inovação. A criação do Laboratório de Inovação em Segurança Pública (LabSeg Paraná), proposta de conexão das forças de segurança com universidades, startups e empresas de organização social, foi escolhida entre iniciativas de diversos estados na chamada pública “Janela de Desafios 2025”.

“A seleção do Projeto LabSeg Paraná demonstra a confiança da Enap, instituição reconhecida nacionalmente na capacitação de gestores públicos, na competência do Paraná para liderar soluções inovadoras, em especial na área de segurança pública. Esse projeto fortalecerá a integração entre tecnologia e gestão, trazendo mais sinergia entre as forças de segurança, inteligência na aplicação de recursos públicos e proximidade com o cidadão”, afirma o secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira.

O LabSeg será um vínculo de colaboração, experimentação e desenvolvimento de soluções para a segurança pública entre as forças policiais e a academia, a iniciativa privada de inovação e organismos internacionais. Entre os objetivos, está capacitar servidores em metodologias ágeis, sempre com foco na valorização do corpo funcional. Uma das finalidades principais: o uso de tecnologias de vigilância nas fronteiras para o combate a crimes transnacionais.

De acordo com o diretor de Gestão de Políticas Públicas da SESP, coronel Saulo de Tarso Sanson Silva, a fronteira com o Paraguai e a Argentina é um desafio que necessita de um espaço permanente e colaborativo para testar, validar e aplicar soluções inovadoras em segurança pública. “O LabSeg terá foco especial em desenvolver tecnologias que apoiem a fiscalização de fronteiras, otimizando o trabalho dos recursos humanos disponíveis e fortalecendo a capacidade de resposta do Estado”, explica.

PRÓXIMOS PASSOS– Com a seleção, a SESP vai formalizar parceria com a ENAP, viabilizando um ciclo completo de inovação aberta com apoio técnico e metodológico da Escola e do Impact Hub. O investimento inicial previsto é de R$ 275,7 mil em contrapartida estadual. O ciclo será executado em etapas, que incluem o mapeamento de problemas, lançamento de desafios, seleção de soluções, possibilidade de contratos de inovação e gestão do conhecimento.

A iniciativa reforça o protagonismo do Paraná na modernização da gestão pública e no uso da ciência, tecnologia e inovação como instrumentos estratégicos para a prevenção e o combate à criminalidade