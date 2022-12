Marília Mendonça foi a artista mais ouvida no Spotify Brasil em 2022

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nesta quinta-feira (30/11), o Spotify deu largada a sua tradicional retrospectiva. Além dos números de cada usuário, a plataforma também divulgou o ranking com os artistas mais ouvidos do Brasil e Marília Mendonça é a primeira da lista. O top cinco foi dominado pela música sertaneja.

Após a eterna Rainha da Sofrência, aparecem Henrique & Juliano, Jorge & Mateus, Gusttavo Lima e Maiara & Maraisa.

Marília também teve a música mais escutada do ano, Mal feito, parceria com Hugo & Guilherme, lançada após a morte da cantora, em novembro de 2021. A segunda posição ficou com Malvadão 3, de Xamã.