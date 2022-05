Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Após o ator Stênio Garcia afirmar que era perseguido por Silvio de Abreu na Globo, o ex-diretor de dramaturgia da emissora rebateu as acusações e acusou o marido Marilene Saad de ter feito uma “intervenção estética”, o que o fez perder papéis em produções da global.

Aos jornalistas Daniel Castro e Daniel Farad, do Notícias da TV, Silvio de Abreu explicou que autores e diretores de novela da Globo não concordavam com “alguma intervenção estética” que Garcia fez no rosto.