Sonia Abrão detonou as críticas a Rafaella Santos por ter aparecido completamente diferente no carro alegórico do Salgueiro em relação. A irmã de Neymar recebeu ataques contra seu corpo e o excesso de retoques na imagem publicada em sua rede social.

Embora discorde do exagero de procedimentos estéticos, a apresentadora da RedeTV! classificou como “injusto” o julgamento sobre corpos femininos enraizado no comportamento machista da sociedade.

“Isso deve ter sido fotografia de imprensa, e eles batem 300, não há tempo para parar ali e escolher a melhor para a pessoa. A primeira que caiu na mão foi publicada e aí sobrou para ela, mas injustamente”, opinou a titular do A Tarde É Sua nesta quarta-feira (22/2).

