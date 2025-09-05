Uma mulher descobriu um fragmento de um termômetro na nádega esquerda após 22 anos. Identificada como Sra. Hu, a paciente alegou que o acidente aconteceu enquanto estava na escola, em Wuhan, na China. O termômetro foi revelado durante um exame de tomografia 3D, em agosto..

Segundo a Sra. Hu, o fragmento de vidro de cerca de 2 centímetros ficou alojado em sua nádega esquerda após o termômetro quebrar. A mulher explicou que uma colega havia derrubado sua borracha no chão e, ao procurá-la embaixo da mesa, acabou se sentando sobre o termômetro sem perceber. O fragmento, segundo a Sra. Hu, já estava no chão e passou despercebido até o incidente.

“Eu estava sentada à minha mesa quando uma colega pediu minha borracha emprestada. Eu a deixei cair no chão e fui procurá-la”, explicou a chinesa, afirmou a “Daily Star”

A estudante foi encaminhada às pressas para o hospital, onde removeram um pedaço do vidro. Para a mulher, o vidro estava muito menor quando os médicos retiraram pela primeira vez. Ela alega que realizaram outro raio-x para confirmar, mas que não encontraram outros fragmentos de vidro..

Termômetro alojado em nádega foi descoberto após tomografia

Durante décadas, Sra. Hu acreditou que o acidente teria sido resolvido, mas ao realizar a tomografia após sofrer uma lesão ao praticar ciclismo, descobriu que parte do termômetro não havia sido removida.

Ao analisarem imagens detalhadas, os médicos identificaram claramente o fragmento quebrado do termômetro alojado na região atrás da pélvis da paciente. A descoberta foi registrada por Shang Ranran, médico assistente do Hospital Primeiro de Wuhan.