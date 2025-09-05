Ourizona (PR) — Uma criança foi localizada caminhando sozinha pelas ruas do município na manhã desta quinta-feira (4), durante patrulhamento de rotina realizado pela equipe ROTAM do 32º Batalhão da Polícia Militar. A situação exigiu resposta imediata dos policiais, que agiram com rapidez para garantir a segurança do menor.

Segundo informações da corporação, os militares Cabo Bergstron, Cabo Eudes e Soldado Almir identificaram a criança em situação de vulnerabilidade e realizaram o acolhimento imediato. Após o atendimento, foram adotadas as medidas necessárias para localizar os responsáveis e encaminhar o caso às autoridades competentes.

O episódio reforça o alerta às famílias sobre a importância da supervisão constante de crianças, especialmente em áreas públicas, a fim de evitar situações de risco.

A Polícia Militar destacou que ações como essa fazem parte da rotina da corporação, que tem como missão principal a proteção da vida e o cuidado com a comunidade. “Mais do que garantir a ordem, nosso trabalho é preservar vidas”, afirmou um dos agentes envolvidos.

