Uma briga entre duas mulheres terminou em morte em Mamborê, no noroeste do Paraná. Uma mulher, de 37 anos, identificada como Ana P. B. Rm, foi morta a facadas ao tentar separar a briga. A suspeita foi presa nesta terça-feira (2). Entenda o caso.

De acordo com a imprensa, Ana Paula foi morta ao tentar separar a briga de uma amiga com a vizinha. O caso aconteceu no dia 30 de agosto, no bairro Vila Operária. Conforme o delegado Anderson Romão, da Polícia Civil do Paraná, as vizinhas já tinham uma rixa por causa de um som alto.

“Quando essa mulher saiu da residência, ela desferiu três facadas. Nessa confusão, elas caíram ao solo e os vizinhos viram a briga, viram a faca e foram desarmar essa mulher”, contou Romão.

Além disso, o delegado revelou que as duas vizinhas começaram a discutir no último sábado (30), quando a suspeita chamou a amiga de Ana Paula para ir até o portão. A mulher foi morta ao tentar apaziguar e separar a briga entre as duas.

Suspeita de matar mulher ao tentar separar briga se entregou

O delegado Anderson Romão contou ainda que após o crime, a suspeita fugiu do local com a ajuda do filho. Contudo, ela se apresentou na delegacia nesta terça e afirmou que estava embriagada no momento do crime.