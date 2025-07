Cambará (PR) – Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na prisão de um homem com mandado judicial em aberto na tarde da última terça-feira (22). A ação ocorreu por volta das 15h30, em um endereço localizado no bairro Vila Rubim.

De acordo com o boletim de ocorrência, a prisão foi realizada em cumprimento a um mandado expedido com base no artigo 155 do Código Penal, que trata de crimes contra o patrimônio. Após diligências, o suspeito foi localizado pelas equipes policiais, informado sobre a ordem judicial e abordado conforme os protocolos legais.

Durante a revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado com o indivíduo. Ele foi então encaminhado ao pronto socorro municipal, onde passou por avaliação médica e não apresentou lesões. Na sequência, foi conduzido ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A ação reforça o trabalho integrado das forças de segurança na região e faz parte de esforços contínuos para o cumprimento de mandados judiciais e combate à criminalidade.

A Polícia Militar ressalta que denúncias anônimas podem ser feitas pelo WhatsApp, contribuindo com investigações relacionadas a tráfico de drogas, furtos, roubos, homicídios e localização de foragidos.