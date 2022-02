Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O presidente Jair Bolsonaro (PL) inicia nesta terça-feira (15) a viagem mais polêmica e arriscada de seu mandato até aqui, com uma curta passagem pelo centro da maior crise de segurança da Europa em décadas, a Moscou de Vladimir Putin.

Em meio ao que o Kremlin chama de histeria ocidental, os EUA dizem que uma invasão russa da Ucrânia é iminente e pode acontecer nesta semana. O próprio Bolsonaro e outras autoridades têm tentado diminuir a percepção óbvia da impropriedade do “timing” da visita, proposta por Putin no final do ano.

Evidentemente, não haveria como o russo ou o brasileiro saberem que esta seria uma semana tão decisiva na história recente da Europa, mas a sequência de recados dos EUA contra a viagem sugerem a fatura a ser cobrada.

A presença do brasileiro em meio à crise, sem uma visita casada a Kiev, tende a ser lida como um apoio tácito às exigências russas de evitar a entrada da Ucrânia na Otan e para resolver a questão das áreas separatistas pró-Kremlin no leste do país. Depois do encontro com Putin, Bolsonaro visita a Duma (Câmara baixa do Parlamento) e um fórum de empresários brasileiros e russos.

Bolsonaro chegará por volta das 16h a Moscou, e deverá seguir direto para o hotel. Ele e a comitiva entrarão na bolha anti-Covid do Kremlin.

Putin é notoriamente paranoico com a doença, e creditou ao fato de que Emmanuel Macron não ter feito um teste RT-PCR russo o fato de ter colocado o presidente francês na mesa gigante que virou meme na semana passada.