Um cachorro pisou em uma espingarda e atirou contra um caçador, que morreu na hora. O caso aconteceu no último fim de semana, nos Estados Unidos, e foi considerado um “acidente de caça” pelas autoridades.

O animal e o homem estavam em um veículo onde havia material de caça. “O cachorro passou por cima da arma, causando uma detonação”, disse o Gabinete do Xerife do Condado de Sumner, localizado no estado rural do Kansas.

A vítima fatal tinha 30 anos e estava no banco do passageiro quando foi baleado. Não foi informado se o cão era do homem.

A Polícia segue investigando o caso.