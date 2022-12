Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Hubert e June Malicote passaram 79 anos casados e não viveram nem um dia separados ao final da vida. O casal de idosos, que vivia em Ohio, nos Estados Unidos, morreu aos 100 anos, com apenas 20 horas de diferença de um para outro.

Sam Malicote, de 76 anos, um dos filhos do casal, contou ao Dayton Daily News que a mãe foi a primeira a adoecer, mas o pai ficou tão fragilizado ao visitá-la no hospital que acabou morrendo primeiro.

O último momento com a família reunida foi em uma celebração na véspera do Dia de Ação de Graças. “Estava tudo bem”, diz o filho, que se reuniu com os pais e a irmã, Jo Malicote, de 70 anos, para comer pizza.

