Um herói da vida real! O sargento Jairo Oliveira, do Corpo de Bombeiros do Ceará, nadou 21 quilômetros, entre as Praias de Jericoacoara e de Tatajuba após desaparecer em alto mar, após salvar um turista francês que praticava kitesurfe, na praia de Jericoacoara.

Depois do resgate, Jairo foi buscar o equipamento profissional, mas uma linha enganchou no seu jet ski e fez com que o bombeiro, ficasse à deriva. Ele contou que tudo ficou escuro, que tentou sair com o equipamento, mas não foi possível, mas não deu.

O agente acabou desaparecendo após salvar o turista francês na noite desta terça-feira, 6. Pelo ato de bravura, Jairo será promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará.

Preparo físico e psicológico

Como ele conseguiu? Jairo disse que foi importante os preparos físico e psicológico que teve na corporação para enfrentar o frio e as câimbras que sentia. “Eu via que era muito distante e eu ficava me cobrando, eu tenho que manter a calma.”

Jairo contou que resistiu ao cansaço e se orientou pelas estrelas até chegar em terra firme.

A força para não desistir veio por uma razão muito especial. “Eu fiquei pensando na minha mãe, o quanto ela poderia ficar preocupada, pois esse tipo de notícia corre muito rápido”, afirmou

Peixes tentando morder

O sargento explicou que se viu “preso” em alto mar, sem ter para onde ir. Mas sabia que precisava fazer alguma coisa.

“Quando decidi descer do jetsky e entrar na água, coloquei o colete e comecei a nadar. Em certos momentos nadava peito, mas quando nadava de costas eu tomava como referência o alinhamento das estrelas para me orientar”, disse.

O agente disse que enquanto nadava, sentiu peixes tentando mordê-lo. Ainda assim, ele manteve a calma, até que enfim sentiu a aproximação da costa ao ouvir o som das ondas quebrando na areia.

“Quando eu já tinha nadado bastante, comecei a ouvir o barulho do som das ondas quebrando, fui me tranquilizando e entendi que já estava perto da areia e continuei nadando, tentando colocar o pé no chão pra sentir a areia até que consegui chegar em terra firme”, relembra.

Resgate

Após chegar em terra firme, Jairo ainda precisou andar por quase uma hora pela areia até encontrar um povoado onde conseguiu ajuda de uma moradora.

“Já em terra firme andei uns 50 minutos até que encontrei algumas casas e bati em algumas portas, até que encontrei uma moradora que até parecia estar me esperando, me ofereceu lanche e enfim pude entrar em contato com a família e os colegas”, conclui.

Durante toda a noite, equipes de salvamento do Corpo de Bombeiros reforçaram as atividades no local e realizaram buscas pelo sargento por meio de um bote.

Bombeiro ficou à deriva após salvar turista

Após tudo ficar bem com Jairo, ele explicou como foi parar no mar.

O sargento disse que viu o turista que se afogava na praia de Jericoacoara e, como parte do trabalho, entrou no mar para trazê-lo de volta à areia. Em seguida, ele voltou ao mar em uma motoaquática para tentar recuperar o equipamento de kitesurf do homem, quando desapareceu.

Segundo o bombeiro, a pipa do kitesurf entrou na turbina e danificou a moto-aquática. O agente tentou consertar o veículo, mas não conseguiu e ficou à deriva.

Ele lembra que esperou o socorro mas, após a demora, decidiu nadar por quatro horas até chegar à praia de Tatajuba.