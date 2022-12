Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um carro partiu ao meio após um acidente na BR-369, entre Cascavel e Corbélia, no Oeste do Paraná, na tarde de sábado (10). Sete pessoas ficaram feridas e uma morreu.

A colisão aconteceu no quilômetro 518 da rodovia. Várias equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e até mesmo a aeronave do Consamu foram acionados para atender as vítimas do acidente. Sete pessoas, dentre elas duas crianças, sofreram ferimentos e precisaram de atendimento. O condutor da caminhonete, um homem de aproximadamente 70 anos, não resistiu.

Segundo o que foi apurado no local, o condutor do Gol realizava uma ultrapassagem, quando se envolveu na colisão com a caminhonete, com o impacto, o Gol rodou na pista e foi atingido pelo motorista do Sandero. A batida foi tão violenta, que o Gol partiu ao meio e a caminhonete capotou e parou às margens da pista. O Sandero que era ocupado por duas mulheres ficou com a frente totalmente destruída.

Todas as vítimas foram atendidas e encaminhadas para hospitais da cidade. O estado mais grave é de uma mulher, que foi encaminhada para casa hospitalar pelo helicóptero. O corpo da vítima fatal foi levado para o Instituto Médico Legal do Paraná.