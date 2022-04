As apurações foram realizadas durante 20 meses e apontaram para cinco criadores que teriam introduzido clandestinamente cerca de 5,7 mil animais no mercado brasileiro. Além disso, as investigações identificaram que o grupo criou um sistema para simular a aquisição de gado de outras regiões do Paraná, com isso eles podiam expedir a Guia de Trânsito Animal (GTA) para a mesma quantidade de bois que traziam da Argentina.

A introdução clandestina de bovinos no país causa prejuízo aos criadores brasileiros. Além disso, gera grave risco de introdução de doenças como a febre aftosa, já que o Paraná e Santa Catarina são estados livres de aftosa sem vacinação, enquanto a Argentina é considerada livre de aftosa com vacinação. Os crimes investigados são previstos no Código Penal como contrabando, associação criminosa, falsidade ideológica e infração de medida sanitária preventiva. As penas máximas somam 18 anos de reclusão.