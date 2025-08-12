O apresentador de televisão Fausto Silva, o Faustão, está internado desde o dia 21 de maio após uma piora em seu estado de saúde. Já tendo passado por dois transplantes anteriormente, ele precisou passar por um retransplante renal e um transplante de fígado.

Segundo com nota divulgada pelo Hospital Albert Einstein, onde Faustão está internado, o apresentador teve uma “infecção bacteriana aguda com sepse”. Ao que tudo indica, foi justamente a infecção que levou o famoso a precisar passar por um transplante de fígado.

De acordo com o médico Artur Serafim, pacientes já transplantados possuem mais chance de adquirir sepse, principalmente por conta da baixa imunidade. Como as recentes operações foram o terceiro e quarto transplantes de Faustão, era esperado que ele pudesse passar por esse problema de saúde.

“A sepse prejudica todos os órgãos”, afirmou o médico. “Mas um paciente transplantado tem mais chance de adquirir sepse por estar com a imunidade baixa pelos remédios que toma para evitar a rejeição do órgão.”

Por mais que uma das principais complicações causadas pela sepse seja falha renal, o Hospital Albert Einstein afirmou que o retransplante renal já estava planejado há um ano. Já o transplante de fígado pode causar outra sepse, além de problemas de drenagem biliar.

Qual é o estado de saúde de Faustão após os transplantes?

Conforme informações do jornalista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, e confirmada pelo Estadão, Faustão foi extubado no sábado (9), e está bem. Na última semana, o apresentador passou por um transplante de rim e outro de fígado.

O médico Artur Serafim explica o que é sepse e como ela pode ter afetado a saúde de Faustão (Foto: Reprodução/Instagram)

A avaliação de que Faustão passa bem após ser extubado foi feita por médicos que tratam ele no Einstein Hospital Israelita. Faustão recebeu a visita dos filhos, João, Lara e Rodrigo, por ocasião do Dia dos Pais. A mulher dele, Luciana Cardoso, não pôde visitá-lo por estar com sintomas de gripe.

Ricco, que é amigo do apresentador, disse ao Estadão que embora seja cedo para haver previsão de alta, os médicos “acreditam no sucesso das cirurgias”.