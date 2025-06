Um filhote de baleia jubarte foi encontrado encalhado na manhã desta quinta-feira (19) no balneário de Praia de Leste, em Pontal do Paraná. Os moradores tentaram ajudar o animal, mas não foi possível.

Biólogos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) foram até o local quando o animal ainda estava vivo, mas a baleia já estava muito debilitada.

De acordo com a bióloga que estava no local, é um animal jovem, de aproximadamente 7m, debilitado, magro e com piolhos de baleia, um indicador que não estava bem de saúde.

Ainda segundo a especialista, a espécie anualmente aparece pelo litoral do Paraná. “Todos os anos no período migratório elas saem da Antártica e seguem pela costa brasileira para se reproduzirem.

Apesar de ser anual, o período em que as baleia aparecem no litoral paranaense é sazonal, ocorre no inverno.

O local próximo a baleia está interditado para realização de necropsia.

O número para resgate de baleia, pinguins, tartarugas outros animais podem ser acionados pelo número (41) 99213-8746

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DLGJj5-SXH_/?igsh=MWZvbTE5anJ2MWR4OQ==