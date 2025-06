A segurança ambiental do Norte Pioneiro acaba de ganhar um importante reforço. Na quarta-feira (18), foi entregue uma nova viatura Chevrolet Trailblazer 4×4 semi blindada, resultado de uma parceria entre o deputado federal Pedro Lupion e o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares.

O veículo, que custou aproximadamente R$350 mil, foi adquirido por meio de emenda parlamentar de Lupion, atendendo à indicação do prefeito Palhares. A viatura será destinada ao 4º Pelotão da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, responsável por 28 municípios da região.

Com motor de 207 cavalos, tração 4×4 e proteção semi blindada, a nova viatura permitirá que os agentes ambientais enfrentem com mais segurança e eficiência os desafios do trabalho em campo, especialmente em áreas de difícil acesso.

A estrutura robusta da viatura é essencial para apoiar as operações de fiscalização ambiental, proteção da fauna silvestre e combate a crimes como desmatamento ilegal, caça predatória e poluição de recursos hídricos.l

A entrega da viatura representa mais do que uma conquista logistica: é o símbolo de uma ação conjunta entre parlamentares e gestores municipais em prol do meio ambiente e da segurança pública.

“Seguimos firmes, ao lado dos municípios e das forças de segurança, trabalhando por um Paraná mais seguro e sustentável”, destacou Pedro Lupion durante a entrega.

A nova viatura estará à disposição do pelotão ambiental sediado em Jacarezinho, que cobre uma vasta área do Norte Pioneiro. Ao todo, são 28 cidades beneficiadas, com patrulhamento rural e ações preventivas em áreas de preservação e zonas ribeirinhas.