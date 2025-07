Com a chegada do ciclone extratropical, não está descartada a possibilidade de neve no Sul do Brasil. Segundo o Climatempo, o ar polar derruba as temperaturas já na madrugada desta terça-feira (29).

Com a presença ainda do ciclone extratropical em alto mar e o resquício de umidade, a queda brusca de temperaturas pode favorecer a ocorrência de neve entre a madrugada e o amanhecer nos pontos mais altos da Serra Catarinense.

As mínimas ficam baixas, também, no centro-sul e leste do Paraná e entre o centro-norte e oeste do Rio Grande do Sul com possibilidade para geada. Curitiba pode amanhecer com apenas 4°C, de acordo com o Climatempo.

Veja regiões que podem registrar neve no Sul do Brasil